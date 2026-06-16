Brent petrolde düşüş devam etti

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İsrail'in, ABD desteğiyle 28 Şubat'ta İran'a saldırmasının ardından geçen 107 gün sonra barışı getirecek anlaşmada mutabık kalındı.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın elektronik olarak imzalandığını açıkladı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününden sonra tam anlamıyla açılacağını vurguladı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ise anlaşma coşkusu yaşanıyor. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 83 doların altına kadar indi.

BRENT PETROL VARİLİ

Brent petrolün varili, bugün 82,68 dolar seviyesinden işlem görüyor.

WTI HAM PETROL



WTI ham petrol fiyatları ise 80,41 dolar seviyesinden güne başladı.

MOTORİNE İNDİRİM

Petroldeki düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1,22 TL fiyat indirimi yaşandı.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,09 lira, Ankara'da 66,35 lira, İzmir'de 66,64 lira, doğu illerinde 68,10 lira seviyelerine düştü.