Brezilya Devlet Başkanı Lula: ABD'nin yaptığı korsanlık

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden yüzde 20 oranında geçiş ücreti alınacağını açıklamasına sert tepki gösterdi. Sao Paulo'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Lula, ABD'nin böyle bir adım atmasının uluslararası deniz hukukuna ve küresel ticaretin işleyişine zarar vereceğini belirterek Washington yönetimini eleştirdi.

"ABD'NİN VERGİ ALMA YETKİSİ YOK"

Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarını değerlendiren Lula da Silva, ABD'nin uluslararası bir su yolunda tek taraflı olarak geçiş ücreti talep etmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Lula, "Uzun yıllar boyunca korsanlıkla mücadele eden ABD gibi önemli bir ülke, şimdi kendisi bir korsana dönüşemez. Hürmüz Boğazı'ndan vergi almak gibi bir hakları yok." ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ'DEKİ GELİŞMELERİN SORUMLULUĞU ABD'YE AİT"

Bölgede yaşanan gerilimlere de değinen Brezilya lideri, Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkan mevcut tablonun sorumluluğunun Washington yönetimine ait olduğunu savundu.

Lula da Silva, "Hürmüz Boğazı'nda yaşananların sorumluluğu ABD'ye aittir. Daha önce boğaz kapalı değildi." diyerek, bölgedeki tansiyonun son dönemde izlenen politikalar nedeniyle yükseldiğini öne sürdü.

KÜRESEL TİCARET AÇISINDAN KRİTİK GEÇİŞ NOKTASI

Dünya enerji ticareti açısından stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden uluslararası pazarlara taşınan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bir bölümünün geçtiği güzergâh olarak öne çıkıyor. Bu nedenle boğazla ilgili atılacak tek taraflı adımların, küresel enerji piyasaları ve uluslararası deniz taşımacılığı üzerinde geniş kapsamlı etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.