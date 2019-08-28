Brezilya Devlet Başkanı: Macron özür dilemeli

Macron'un kendisine 'yalancı' dediğini söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gazetecilere verdiği demeçte, "İlk başta, Macron bana karşı yaptığı hakaretleri geri çekmek zorunda" dedi.

"CANIM İSTERSE CEVAP VERİRİM"

Bolsonaro, "Macron önce sözlerini geri alacak, sonra resmi olarak teklif edecek, ben de belki canım isterse cevap veririm" açıklamasını yaptı.

Yardımın G7 bloku tarafından sunulmasına rağmen, eleştiri oklarını Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un üzerine yönelten Bolsonaro, "Gördüklerim ülkemizin, egemenliğinin Amazon üzerinden tartışılmak olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

MACRON: HER ŞEYİ YOK ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ

Bolsonaro’nun bu çıkışından sonra Macron'dan cevap gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Onun egemenliğine saygı duyuyoruz, ancak Amazon konusunda onun her şeyi yok etmesine izin veremeyiz" dedi.

MACRON-BOLSONARO GERGİNLİĞİ

Macron, Brezilya’nın Japonya’da düzenlenen G20 Zirvesi'nde verdiği sözleri ihlal ettiğini ve bu durumun Güney Amerika Ortak Pazarı (Mercosur) ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmanın geleceğini riske attığını savunmuştu. Macron, Brezilya’nın ülkenin 'yüksek değerlerini' kaldırabilecek bir başkan seçmesini gerektiğini söylemişti.

Bolsonaro ise, Facebook hesabından Macron'un karısı ile alay eden bir mesaj yayınlamıştı.