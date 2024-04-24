Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin mesajı: Müslüman devletler daha fazla çaba göstermeli Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da Filistin konusunda mesajlar verdi. Fitneyi körükleyen yaklaşımlara son verilmesi gerektiğini belirten Erbaş, Müslümanların birlik olması gerektiğini söyledi.

AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu.

Erbaş, Riyad'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. 50'den fazla Müslüman ülkeden ilim insanı, toplantıda hazır bulundu.

İslam ümmetinin birliği, Filistin ve Gazze'de yaşanan büyük zulüm, dini değerlere saygı, İslamofobi ve İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etme gibi konular ele alındı.

"Fitne ve tefrikaya sebep olan yaklaşımlardan kaçınılmalı"

Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, fitne, tefrika ve kaosa sebep olan yaklaşımlardan, ötekileştirici, suçlayıcı, tekfir edici tavırlardan kaçınılması gerektiğini anlattı.

Filistin çağrısı: Müslüman devletler daha fazla çaba göstermeli

Müslümanların birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Müslüman devletlerin başta Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimizin sorunları olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyaların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermesi gereklidir.

Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)