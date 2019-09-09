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British Airways tüm uçuşlarını iptal etti

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, pilotların başlattığı iki günlük grev nedeniyle uçuşların tamamının iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 10:07..
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British Airways, İngiliz Havayolu Pilotları Birliği (BALPA) ile uzun süredir devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamaması sonucunda, pilotlar birliğinin 48 saat sürecek bir greve başladığını açıkladı.

"BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

İngiliz hava yolu şirketi, yaptığı açıklamada, "Uçuşlarımızın yüzde yüzünü iptal etmekten başka seçeneğimiz yok" beyanında bulundu.

ABD medyasının seyahat uyarısı başlığıyla duyurduğu grev kararı sonucunda bugün yapılacak binlerce uçuş iptal edilirken, dünyanın her yerinden on binlerce yolcu da mağdur oldu.

British Airways tüm uçuşlarını iptal etti

YILLARDIR ZAM YAPILMIYOR

Grev kararının ardında, pilotlara yıllardır yapılmayan zam sorununun yattığı belirtiliyor.

Pilotlar Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre British Airways, üç yıl boyunca pilotlara yüzde 11.5'lik bir ücret artışı teklif etti ve bazı kaptanların ücretinin yılda 200.000 sterlinden fazla alacağını bildirdi. Ancak verilen sözler tutulmadı.

British Airways tüm uçuşlarını iptal etti

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