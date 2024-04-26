Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragman: Seyran öldü, Ferit için hayat durdu Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu. Diziden ilk fragman geldi. Seyran'ın balına gelenler, milyonları gözyaşlarına boğacak.

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ensonhaber.com

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, son yayınlanan bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı senaryosuyla her bölümde izleyicileri şaşırtan dizi, bu kez de başarısını kanıtladı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Diziden beklenen ikinci fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Seyran fiziksel saldırıya uğradı

Dizinin yeni bölümünde Ferit, Seyran’ı kurtarıyor. Ancak fiziksel saldırıya uğrayan Seyran, neden kurtarıldığını soruyor.

“Ben zaten yaşamıyorum ki” sözleriyle milyonları gözyaşlarına boğacak. İşte Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragman…