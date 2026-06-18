AB liderleri Brüksel'de toplanıyor: Zelensky de katılacak

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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel'de toplanıyor.

Zirveye 27 üye ülkeden devlet başkanları veya hükümet başkanları katılacak.

ZELENSKY KATILACAK

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık edeceği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirvede liderler ilk olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüş alışverişinde bulunacak.

Metsola'nın ardından zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin katılımıyla yapılacak oturumla devam edecek.

UKRAYNA ELE ALINACAK

Zirvede, Ukrayna ile Moldova'nın AB üyelik sürecinde ilk fasıl kümesinin müzakereye açılması ve süreçteki ilerleme değerlendirilecek.

Liderler, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ile Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin sürdürülmesini de görüşecek.