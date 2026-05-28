Bu akşam Sevdiğim Sensin var mı, yok mu: İşte yayın kararı
Kurban Bayramı’nın gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yayın akışları tamamen sil baştan düzenlendi. Star TV'nin sevilen yapımı Sevdiğim Sensin dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte Star TV yayın akışı…
Kurban Bayramı haftası olması sebebiyle, birçok dizinin yeni bölümü yayınlanmadı.
Star TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Sevdiğim Sensin dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı dizinin sıkı takipçileri, 28 Mayıs Perşembe günü yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor.
İşte Star TV yayın akışı ve Sevdiğim Sensin yeni bölüm tarihi…
SEVDİĞİM SENSİN BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Kurban Bayramı haftası nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti ve birçok diziye bayram arası verdi.
Star TV'nin güncel yayın akışına göre, Sevdiğim Sensin dizisi 28 Mayıs 2026 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Dizi saatinde izleyicilerin karşısına sinema filmi çıkacak.
SEVDİĞİM SENSİN 15. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Bayram tatili nedeniyle verilen bir haftalık zorunlu aranın ardından sevilen yapım kaldığı yerden devam edecek.
Sevdiğim Sensin dizisinin merakla beklenen 15. yeni bölümünün 4 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
28 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Güncel - Canlı)
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Güncel - Yeni Bölüm)
17:15 – Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
23:00 – Kurtuluş Son Durak (Yerli Sinema)
00:45 – Kurtuluş Son Durak (Yerli Sinema)
03:00 – İstanbullu Gelin (Yerli Dizi - Tekrar)
05:00 – Dürüye'nin Güğümleri (Yerli Dizi - Tekrar)