Bu köyde traktör kullanılamıyor: Tarlalar yüzyıllardır aynı yöntemle sürülüyor

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nde, bölgenin sarp dağları ve yüksek rakımlı engebeli arazileri nedeniyle modern tarım makineleri kullanılamıyor.

Traktör ve diğer tarım araçlarının giremediği bu arazilerde, mahalle sakinleri çözümü dedelerinden miras kalan geleneksel yöntemlerde buluyor.

Üretim geleneksel yöntemlerle sürüyor

Bölge halkı, yüzyıllardır kullanılan karasabanlarla toprağı işleyerek tarımsal üretimi ayakta tutuyor. Bu yöntemle işlenen topraklarda özellikle tahıl ürünleri ve çeşitli sebzeler yetiştiriliyor.

Elde edilen ürünler, hem ailelerin kendi gıda ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor hem de bölgedeki tarımsal üretimin sürekliliğine önemli bir katkı sunuyor.

Başka alternatifleri yok

AA’da yer alan habere göre, Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, ilçedeki arazilerin yapısının makineleşmeye uygun olmadığını belirterek, traktörlerin ulaşamadığı tarlalarda karasaban kullanmanın bir zorunluluk haline geldiğini ifade ediyor.

64 yaşındaki çiftçi Hekim Özlü ise karasaban kullanmayı dedesinden öğrendiğini anlatıyor.

Arazilerin eğimli yapısı nedeniyle modern tarım araçlarını kullanmanın mümkün olmadığını belirten Özlü, bu yöntemin zahmetli olmasına rağmen bölgede başka bir alternatif bulunmadığını dile getiriyor.

Özlü, yüzlerce yıllık bu tarım kültürünü çocuklarına da öğreterek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirtiyor.