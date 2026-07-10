Galatasaray'a Can Uzun transferinde rakip çıktı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Can Uzun için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Milli oyuncu Zeki Çelik'in de formasını giydiği Serie A ekibi Roma'nın Can Uzun'un peşine düştüğü ileri sürüldü.

ROMA PEŞİNE DÜŞTÜ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, sportif direktör Tony D'Amico'nun hem Alman kulübü hem de oyuncunun menajerleriyle ilk temasları kurduğu belirtildi.

BEKLENTİ 45 MİLYON EURO

İtalyan ekibinin, 2005 doğumlu futbolcu için yaklaşık 45 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği aktarılırken, taraflar arasında pazarlık ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY İDDİALARI

Can Uzun'un adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış, sarı-kırmızılıların milli yıldızı yakından takip ettiği öne sürülmüştü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Can Uzun, geride bıraktığımız sezon 28 maça çıktı.

45 milyon euro piyasa değeri bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.