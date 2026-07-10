Mason Greenwood, Fenerbahçe için alacağından vazgeçti

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İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood'un transferinde sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızla anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Greenwood ile anlaşmasının ardından Marsilya ile transferi tamamlamaya hazırlanıyor.

8 MİLYON EURO BIRAKTI

Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood'un, sarı-lacivertliler için fedakârlık yaptığı ortaya çıktı.

Mason Greenwood, 8 milyon euroluk alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

ÖDENECEK BONSERVİS

Öte yandan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.

Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon euro olacak.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan 55 milyon euro piyasa değerindeki Mason Greenwood, 26 gol attı ve 11 asist yaptı.