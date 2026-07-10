Ticaret Bakanlığı'ndan ambalajlı su fiyatlarına yönelik inceleme

Ticaret Bakanlığı, plastik, cam ve metal ambalajlı içecek ürünlerinde uygulanan depozito katılım payı oranlarının güncellenmesini takiben, piyasada haksız fiyat artışlarının yaşanmaması ve tüketicilerin mağdur edilmemesi amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık ekipleri, ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik incelemelerini sıkılaştırdı.

GÜNCELLEME SONRASI FIRSATÇILIĞA İZİN VERİLMEYECEK

Ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesi kararının ardından, bu maliyet değişikliğini gerekçe göstererek ürün satış fiyatlarında maliyet artışının üzerinde, makul olmayan yükselişler yapan işletmeler mercek altına alındı.

Haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimlerin artırılması talimatı doğrultusunda, Ticaret İl Müdürlükleri bağlı ekipler saha denetimlerine hız verdi.

ANKARA’DA ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK SAHA DENETİMİ

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Ankara’nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir market şubesinde detaylı bir denetim gerçekleştirildi.

FATURA VE ETİKET UYUMU KONTROL EDİLDİ

Market içerisinde gerçekleştirilen denetim süresince, özellikle ambalajlı su ve depozito katılım payı uygulaması kapsamında yer alan diğer ambalajlı içecek ürünlerinin reyon fiyatları ile alış faturaları incelendi.

Ekipler, ürünlerin geçmiş dönem faturaları ile güncel alış maliyetlerini karşılaştırarak, depozito katılım payı güncellemesinin ardından yapılan fiyat artışlarının maliyetlerle uyumlu olup olmadığını ve tüketiciye haksız bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını titizlikle kontrol etti.