Bu yolda yanlış manevranın bedeli çok ağır: İşte dünyanın en tehlikeli yolu

Bolivya’nın yüksek rakımlı başkenti La Paz’dan başlayıp subtropikal Yungas vadisine uzanan yaklaşık 64 kilometrelik yol, literatürde dünyanın en tehlikeli yolu olarak tanımlanıyor.

1930’lu yıllarda savaş esirleri tarafından inşa edilen ve uzun yıllar boyunca ana ulaşım hattı olarak kullanılan bu rota, günümüzde artık bir turizm simgesi haline geldi.

Ölümcül kazalara zemin hazırlıyor

4.800 metre rakımdan başlayıp 3.500 metre irtifa kaybıyla devam eden rota, sürücüler için oldukça tehlikeli.

Yolun bazı bölümlerinde koruyucu bariyerin bulunmaması, keskin virajlar ve sık sık etkili olan yoğun sis tabakası, geçmişte çok sayıda ölümcül kazaya zemin hazırladı.

Bisiklet turizminin gözdesi oldu

Bölgeye yapılan alternatif yollar sayesinde ağır vasıta trafiği büyük oranda azalsa da, "Ölüm Yolu" ekstrem spor tutkunları için vazgeçilmez bir rota.

Özellikle dağ bisikleti turlarıyla bölgeyi ziyaret eden turistler, And Dağları'ndan Amazon havzasına uzanan bu zorlu inişi deneyimlemek için kilometrelerce pedal çeviriyor. Yol boyunca karşılaşılan küçük şelaleler ve değişen iklim koşulları, bu deneyimi çok daha zorlu ve unutulmaz kılıyor.