Çocuğunuz sık sık ateşleniyorsa nedeni enfeksiyon olmayabilir

Çocuklarda görülen yüksek ateş, ailelerin en sık sağlık kuruluşuna başvurma nedenlerinden biri oluyor. Özellikle belirli aralıklarla tekrarlayan ateş ataklarında çoğu zaman enfeksiyon düşünülse de, uzmanlar bazı çocuklarda bunun nedeninin PFAPA sendromu olabileceğine dikkat çekiyor. Düzenli aralıklarla ortaya çıkan yüksek ateş, boğaz iltihabı, ağız içinde aft ve boyunda lenf bezi şişliğiyle kendini gösterebilen bu sendrom, enfeksiyonlarla kolayca karıştırılabiliyor.

TEKRARLAYAN ATEŞ ÖNEMLİ İPUCU

Çocuğun sık sık ateşlenmesi birçok aile için belirsizlikle geçen zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Benzer şikayetlerin tekrar etmesi, her ateş döneminde yeniden hastaneye başvurulması ve farklı tedavilere rağmen aynı tablonun devam etmesi ailelerde kaygıya neden olabiliyor.

Ancak her tekrarlayan ateşin nedeni enfeksiyon olmayabiliyor. Özellikle ateş ataklarının belirli aralıklarla ortaya çıkması ve her seferinde benzer belirtilerle seyretmesi, altta yatan farklı hastalıkların da değerlendirilmesini gerektirebiliyor.

PFAPA’NIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

PFAPA, çocukluk çağında görülen en yaygın periyodik ateş sendromlarından biri olarak tanımlanıyor. Bağışıklık sisteminin enfeksiyon olmaksızın uygunsuz şekilde iltihabi yanıt oluşturması sonucu gelişen bu tabloda, çocuklar atak dönemlerinde yüksek ateş yaşarken ataklar arasında tamamen sağlıklı görünebiliyor.

Sendromun en dikkat çeken özellikleri arasında düzenli aralıklarla tekrarlayan yüksek ateş, boğaz ağrısı veya boğaz iltihabı, ağız içinde aft oluşumu ve boyunda lenf bezlerinde büyüme yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu belirtilerin tek başına PFAPA tanısı koydurmadığını, birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

ENFEKSİYONLA KARIŞMASININ NEDENİ

PFAPA’nın belirtileri, çocukluk çağında sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarına oldukça benzeyebiliyor. Yüksek ateş, boğaz ağrısı ve boyunda lenf bezi şişliği nedeniyle ilk değerlendirmede enfeksiyon düşünülmesi oldukça doğal kabul ediliyor.

Ancak benzer şikayetlerin belirli aralıklarla tekrar etmesi, çocuğun ataklar arasında tamamen sağlıklı olması ve aynı tablonun yinelenmesi, enfeksiyon dışındaki nedenlerin de araştırılması gerektiğini düşündürebiliyor. Bu nedenle bazı çocuklarda tekrarlayan antibiyotik kullanımına rağmen şikayetler aynı döngü içinde devam edebiliyor.

TANI TEK TESTLE KONULMUYOR

PFAPA sendromunu doğrulayan tek bir laboratuvar testi bulunmuyor. Tanı; çocuğun sağlık öyküsü, ateş ataklarının düzeni, eşlik eden belirtiler, fizik muayene bulguları ve benzer yakınmalara yol açabilecek diğer hastalıkların dışlanmasıyla konuluyor.

Bu nedenle doktorlar yalnızca ateşin yüksekliğine değil, atakların kaç gün sürdüğüne, hangi aralıklarla tekrar ettiğine ve her atakta benzer belirtilerin görülüp görülmediğine de dikkat ediyor. Ailelerin bu süreci not etmesi ve kontrollerde ayrıntılı şekilde paylaşması, tanı sürecine önemli katkı sağlayabiliyor.

TEDAVİ KİŞİYE GÖRE PLANLANIYOR

PFAPA’da tedavi yaklaşımı her çocuk için aynı olmuyor. Atakların ne sıklıkta görüldüğü, belirtilerin şiddeti, çocuğun günlük yaşamının ne ölçüde etkilendiği ve genel sağlık durumu tedavi planını belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Bazı çocuklarda atak sırasında uygulanan ilaç tedavileri belirtilerin kısa sürede kontrol altına alınmasına yardımcı olabiliyor. Daha sık atak geçiren veya yaşam kalitesi belirgin şekilde etkilenen çocuklarda ise hekim tarafından farklı tedavi seçenekleri değerlendirilebiliyor.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINA YOL AÇABİLİYOR

PFAPA’nın enfeksiyonlarla karıştırılması, bazı çocukların gereksiz yere tekrarlayan antibiyotik tedavileri almasına neden olabiliyor. Oysa sendromun nedeni bakteriyel bir enfeksiyon olmadığı için antibiyotikler hastalığın temel mekanizmasını ortadan kaldırmıyor.

Bu nedenle benzer belirtilerin belirli aralıklarla tekrar ettiği durumlarda yalnızca enfeksiyon olasılığına odaklanmak yerine, altta yatan nedenin araştırılması önem taşıyor. Böylece hem gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilebiliyor hem de çocuğun uygun şekilde takip edilmesi mümkün olabiliyor. Her tekrarlayan ateş antibiyotik gerektirmiyor.

ÇOCUKLAR ATAKLAR ARASINDA SAĞLIKLI OLABİLİYOR

PFAPA’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, çocukların atak dönemleri dışında tamamen sağlıklı bir görünüm sergileyebilmesi. Ateş düştükten sonra iştahın düzelmesi, günlük aktivitelere dönülmesi ve çocuğun normal gelişimini sürdürmesi ailelerde kafa karışıklığına neden olabiliyor.

Uzmanlara göre bu durum sendromun tipik özelliklerinden biri. Atakların sona ermesiyle belirtilerin kaybolması, hastalığın tamamen geçtiği anlamına gelmeyebiliyor. Bu nedenle düzenli tekrar eden ateş döngüsünün dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

DOĞRU TANI TEDAVİ SÜRECİNİ DEĞİŞTİRİYOR

PFAPA’da erken ve doğru değerlendirme, hem ailelerin kaygısını azaltabiliyor hem de gereksiz tetkik ve tedavilerin önüne geçebiliyor. Özellikle ateş ataklarının düzenli aralıklarla tekrarlaması, her seferinde benzer belirtilerin görülmesi ve çocuğun ataklar arasında tamamen sağlıklı olması gibi ayrıntılar tanı sürecinde yol gösterici olabiliyor.

Uzmanlar, sık tekrarlayan ateş ataklarının her zaman aynı nedenden kaynaklanmadığını hatırlatıyor. Bu nedenle benzer şikayetler tekrar ettiğinde yalnızca ateşi düşürmeye odaklanmak yerine, altta yatan nedenin araştırılması hem doğru tanıya ulaşılmasını hem de uygun tedavi planının oluşturulmasını sağlayabiliyor.