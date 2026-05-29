Bu yüzden çoğu kişi gece yatak odasına bir bardak biberiye koyuyor

Sivrisineklere karşı bahçede ve balkonda biberiye kullanmak zaten yıllardır bilinen doğal bir yöntem.

Biberiyenin içindeki uçucu yağlar, böcekleri ve sinekleri evlerden uzak tutuyor.

Ancak son zamanlarda bu bitkiyle ilgili yeni bir alışkanlık başladı. Artık pek çok kişi, faydalarından daha çok yararlanmak için gece uyurken yatak odasına bir bardak taze biberiye koyuyor.

Peki, yatak odasına biberiye koymak ne işe yarıyor?

Daha fazla oksijen, kaliteli uyku

Naturopatik Yöntemler için Merkez Hekimler Birliği uzmanlarına göre biberiye, borneol ve polifenol gibi çok güçlü uçucu yağlar barındırıyor.

Dernek başkanı Rainer Stange, bitkiyi "Bölgemizdeki en iyi tıbbi bitkilerden biri" olarak tanımlıyor ve bu yağların sindirime ile iltihaplanmaya karşı savaştığını belirtiyor.

Ayrıca biberiyenin kokusu sadece rahatlatmakla kalmıyor, beyne de iyi geliyor.

Biberiye, beyindeki ince kılcal damarlarda kan dolaşımını artırıyor ve böylece beyne daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor.

Biberiyenin faydalarını gösteren çalışmalar olsa da uzmanlar bu deneylerin henüz çok büyük kitleleri kapsamadığını, bu yüzden kesin kanıtlar sunamadığını belirtiyor.

Yüksek tansiyon hastalarının ve temas alerjisi olan kişilerin biberiye kullanırken çok dikkatli olması gerekiyor.