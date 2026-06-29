BUDO'dan yaz düzenlemesi: İşte yeni sefer saatleri ve bilet fiyatları

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 22 Haziran itibarıyla yaz tarifesine geçiş yaptı.

Özellikle tatilcilerin ve hafta sonu seyahat edenlerin yoğunluğunu dikkate alan kurum, sefer saatlerini bu talebe göre yeniden düzenledi.

Yapılan açıklamaya göre, yaz boyunca yoğun saatlerde daha fazla sefer imkanı sunulacak.

Seferlerde "ek sefer" esnekliği

Yaz aylarında oluşabilecek yoğunluğu yönetmek isteyen BUDO yetkilileri, yolcuların mağdur olmaması adına esnek bir planlama uyguluyor.

İhtiyaç durumunda mevcut seferlere ek olarak yeni seferler de düzenlenebilecek.

Kurum, bu ek seferlerin duyurularını önceden yaparak yolcuların güncel bilgilere ulaşmasını sağlayacak.

BUDO bilet fiyatları

Tam Bilet: Kampanya 625,00 TL

Gazi-Şehit Yt.: Kampanya 625,00 TL

Engelli: Kampanya 625,00 TL

Basın: Kampanya 625,00 TL

65 yaş üstü: Kampanya 625,00 TL

Öğrenci (6-27): Kampanya 450,00 TL

Çocuk: Kampanya 450,00 TL