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Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

Boşuna dememişler "Bilim ihtiyaçtan doğar" diye. Josephine Cochrane’in başına yığılan bulaşıklar kendisine pes ettirmiş olmalı ki, bu işin makinasını icat etmek için kolları sıvayanlardan biriydi.

Özel İçerik | 11.03.2019 - 11:23..
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Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Amerikalı Josephine Cochran, eğlenceye düşkün, hali vakti yerinde olan, boş günlerinde evinde partiler veren bir kadındı. Özel günlerde sık sık arkadaşlarını evine topluyor, çeşitli organizasyonlar yapıyordu. Bu keyifli günlerinde canını sıkan olaysa kuşkusuz parti sonrası kalan bulaşıklardı. Her ne kadar hizmetçisi bulaşıkları yıkıyorsa da, her seferinde mutlaka bir tabak kırıyordu ki bu Cochane’nin hiç hoşuna giden bir durum değildi.

BULAŞIK YIKAMIYOR, HİZMETÇİLERE YIKATIYORLARDI

19'uncu yüzyılda ABD'li kadınların en büyük sıkıntılarından biri kuşkusuz ev işlerindeki aksamalardı. Dönemin elit kadınları bulaşık yıkamanın kendi görevleri olmadığını düşünüyorlardı. Bu tür işlerle uğraşmak yerine daha sosyal aktivitelere zaman ayırmak istiyorlardı. Bu nedenle tuttukları temizlikçiler onların yerine bu görevleri yerine getiriyorlardı.

Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

TABAK ÇANAKLAR KIRILMASIN DİYE KOLLARI SIVADILAR

Gel gelelim o değerli tabak çanaklar elde yıkandığından çoğu zaman kırılıp, tuzla buz oluyordu. Hizmetçiler bu değerli parçalara gereken özveriyi göstermedikleri için sürekli şikayet alıyorlardı. ''Buna bir çözüm bulmak lazım'' diye düşünen birçok kadın bulaşık makinası yapabilmek için değişik fikirler geliştirmeye başladı.

Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

TÜM SERVETİNİ BU İŞE YATIRDI

Cochran son derece güzel bir batılı kızdı; elini ne bulaşığa sürmek istiyor, ne de hizmetçisi değerli tabaklarını kırsın istiyordu.  Kafasına nasıl koyduysa, tüm servetini bu cihazın materyalleri için harcadı ve nihayet kıymetli tabaklarını kırmadan, bardakları parçalamayan  bulaşık makinesini icat etmeyi başardı.

Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

PATENTİ ALAN KADIN JOSEPHINE G. COCHRAN OLDU

Tüm girişimlere rağmen ilk Patent 1885"te Josephine G. Cochran tarafından alındı. Cochran yaratıcılık konusunda rakiplerinden bir adım öndeydi, bunun nedeni buharlı gemiyi icat ettiğini ortaya süren John Fitch'in soyundan geliyor olmasıydı.

1850 'den önce Joel Houghton tarafından sunulan bulaşıkları yıkamak için bir cihaz vardı, ancak modeli hatalıydı ve pratik kullanıma uygun değildi.

Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

BULAŞIK MAKİNESİNİ BULDU

Cochran her zaman daha üstün bir yaşayış tarzı hayal etti. Bulaşık makinasını üretip patentini aldığı zaman ismi Josephine G. Cochran olarak tarihe geçti.

Makinanın çalışma sistemi çok basitti. Alt kısımda yeralan iki silindir ile pompalanan Su ve sabun, makinanın içinde bulaşıkların dizildiği raflara pompalanıyordu. Daha sonra yeniden pompalanmak üzere emici silindirler bu suyu çekiyordu.

Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

''PAZARLAMA ÇOK ZOR, BİLSEYDİM İCAT ETMEZDİM''

Evlerde kullanılmak üzere üretilen makinalar, yan taraflarında bulunan kol yardımı ile çalıştırılıyor. Daha büyük ihtiyaç görülen işyerlerinde ise buhar gücünden faydalanılıyordu. Bir fuarda gazeteciler tarafından makinalarının tanıtılması üzerine daha çok tanındı. Makinanın pazarlamasınıda kendi yapan Cochran, Pazarlamanın icat etmekten daha zor olduğunu ve şimdiki aklı olsa bu işe girişmeyeceğini söylemişti.

Bulaşık makinesini bulan kadının ilginç icat serüveni

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