Ceren Önder Kandemir: Baba, Amedspor şampiyon oldu

Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdi...

Sık sık bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini söyleyen Önder, 12 saat süren yüksek riskli bir ameliyat geçirmişti.

Bu ameliyattan sonra yoğun bakımda 18 gün boyunca tedavi gören Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Önder, ölüm yılında kızı Ceren Önder Kandemir ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı.

AMEDSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNDAN BAHSETTİ

Babasının kabri başında konuşan Ceren Önder Kandemir, Amedspor'un şampiyonluğuna da değindi.

1. Lig'in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

"BABA AMEDSPOR ŞAMPİYON OLDU"

Kandemir konuşmasında, "Filler tepişti ama barışın inadı hâlâ sürüyor. Sen gittikten sonra madenciler grev kazandı, Amedspor şampiyon oldu." dedi.

Ceren Önder Kandemir konuşmasına şöyle devam etti;

"HATIRALARINA BAKMAK NEŞE VERİYOR"

"Can buraya 'dedemin bahçesi' diyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum ama öyle tatlısın ki neşe veriyor.

Geçen sene bugün AKM'de şiirleri okumaya çalışmıştım, yalnızca sonuna gücüm yetmişti.

Bugün tamamını okumaya ve dostlarına seni kendi sesinden dinletmeye geldim."