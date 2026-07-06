Burdur'da şiddetli yağış: Köprüde çökme yaşandı
Burdur'da etkili olan sağanak yağışın ardından bir köprüdeki yolda çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri alınarak, köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Burdur'da dün gece saat 21.00 sıralarında Kışla Mahallesi Melikşah Sokak üzerinde il genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle köprüdeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİ DURDURULDU
Çökmenin fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak, muhtemel tehlikelere karşı köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)