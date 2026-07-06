Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının affı kriz yarattı

İkiyüzlü FIFA, ABD'yi üzmemeye devam ediyor...

ABD’nin Bosna Hersek ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Folarin Balogun’un cezasıyla ilgili karar tartışma yarattı.

Balogun’un tek maçlık kırmızı kart cezasının ertelenmesiyle birlikte, ABD’nin son 16 turunda Belçika ile oynayacağı karşılaşmada sahaya çıkabileceği belirtildi.

TARTIŞILAN KARARA TEPKİLER GELİYOR

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, son 16 turunda Brezilya’yı 2-1 yendikleri maçın ardından Balogun hakkında verilen kararı değerlendirdi.

Solbakken, FIFA’nın kararını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“"Balogun'un kırmızı kart cezasının iptal edilmesi, FIFA adına çok büyük bir hata. Oyuncu kırmızı kart gördü ve VAR da bunun kırmızı kart olduğunu onayladı. Bu, normal şartlarda bir maç ceza almanız gerektiği anlamına gelir. Bence bu durumdaki asıl kötü olan şey; eğer ABD Belçika'yı yenerse, bu galibiyetin üzerinde her zaman bu kararın gölgesi kalacak olması. Belçikalılar çılgına dönecektir. Peki bir sonraki kırmızı kartta ne olacak? Orada ne yaşanacak? Bir komite çıkıp o cezayı da mı iptal edecek? Dünya Kupası'na ve ABD'ye kesinlikle zarar verecek çok ama çok kötü bir karar."”

BELÇİKA: BU 1 NİSAN ŞAKASI MI?

Diğer yandan bir tepki de ABD'nin rakibi Belçika'dan geldi.

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacakları ABD'de forma giyen Folarin Balogun'un cezasının ertelenmesine tepki gösterdi.

FIFA Disiplin Kurulu'nun Balogun'un kırmızı kart cezasını 1 yıl süreyle ertelemesini eleştiren Garcia, kararın şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Garcia, "FIFA'da 5 Temmuz'un 1 Nisan'a eşit olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası. Federasyonun açıklamasına bakmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Hissettiklerimin büyük bir kısmı orada var. Biz milli takımı veya federasyonu savunmuyoruz; biz futbolu, onun etiğini ve tarihini savunuyoruz." diye konuştu.

BALOGUN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

ABD'li forvet Folarin Balogun, 1 Temmuz Çarşamba günü Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemişti.

ABD İLE BELÇİKA KARŞILAŞACAK

Bosna Hersek'i 2-0 mağlup eden ABD, son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek. ABD-Belçika mücadelesi, 7 Temmuz Salı günü TSİ 03.00'te oynanacak.