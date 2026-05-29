Burdur'da uygulamadan kaçan alkollü sürücü yakalanınca kesilen cezaları hesaplamaya çalıştı

Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda Mustafa G. idaresindeki otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Ekipler tarafından bahse konu otomobil kısa süre sonra Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi üzerinde durduruldu.

SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE 315 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye ve araç sahibine toplamda 315 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

POLİSLE CEZA PAZARLIĞI YAPTI

Polis ekipleri tarafından yazılan ceza öncesinde pazarlık yapmaya çalışan alkollü sürücü, yazılan cezaların ardından da uzun süre yanında bulunan arkadaşı ile cezaları toplamaya çalıştı.