Burhanettin Duran: 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenen "Millî İrade İçin Pedallıyoruz" bisiklet turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duran, 15 Temmuz şehitlerine duyulan vefa, gazilere duyulan minnet ve millî iradenin sarsılmaz ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen organizasyonun, ortak hafızayı diri tutan anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü ifade etti.

"MİLLİ İRADE ÜSTÜNDE HİÇBİR GÜÇ YOK"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Taksim Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne uzanan parkurun bağımsızlığa, demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının güçlü bir sembolü olduğunu belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz gecesi tek yürek olan milletin, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Duran, paylaşımında, 15 Temmuz şehitlerini rahmet, minnet ve dualarla andığını, gazilere ise şükranlarını sunduğunu belirterek, "15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizin emanetine aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkmayı, millî irade bilincini daima canlı tutmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.