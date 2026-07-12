Düzce’deki yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

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Yurdun dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Adresler son olarak Düzce'yi gösterdi.

500. Cadde üzerinde bulunan otluk alana atılan cam şişelerden yangın çıktı.

RÜZGARLA BİRLİKTE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisi ile alevler kısa süre içerisinde büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVLERE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler, rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan otluk alandaki yangını evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede yaklaşık 5 dönüm arazi küle döndü.