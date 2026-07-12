Portekizli manken Correia, Haluk Levent ile uyuşturucu kullandığını itiraf etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması genişliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia, verdiği ifadede Haluk Levent hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

ANTALYA'DAKİ TEKNE ORGANİZASYONUNA DAİR ÇARPICI İFADELER

Correia, ifadesinde Haluk Levent ile birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu madde kullanılan ortamlara dair bilgi vermek istediğini söyledi.

Correia, söz ettiği buluşmalara dair yazışma, fotoğraf ve videolar ile cep telefonu içeriğinin soruşturma dosyasına eklenmesini istedi.

Correia’nın ifadesindeki en dikkat çekici bölüm, 2021 yılında Antalya'da düzenlendiğini öne sürdüğü tekne organizasyonuna ilişkin oldu.

"HALUK LEVENT İLE ÜÇ KEZ BİRLİKTE OLDUM, YANIMDA ESRAR KULLANDI"

İfade tutanağında, Correia’nın sözünü ettiği tekne organizasyonuna ilişkin bazı yazışma ve videoların telefonunda tespit edilerek dosyaya konulduğu kaydedildi.

Haluk Levent ile 2021 yılının Aralık ayında iletişime geçtiğini, Levent ile üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadığını öne süren Correia, Levent’in yanında esrar kullandığını, kendisinin de onunla birlikte uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.

Haluk Levent yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı

"BULUŞMALARDA BİNER DOLAR ÖDEME ALDIM"

Correia, iki buluşmada biner dolar ödeme aldığını, son ödemenin nasıl yapıldığını ise hatırlamadığını belirtti.

Tutanakta, Correia’nın telefonundaki ilgili yazışmaların tespit edilerek soruşturma dosyasına eklendiği ifade edildi.

Öte yandan Correia’nın ifadesinde, Ekrem İmamoğlu ve Emir Sarıgül hakkında da çeşitli iddialar yer aldı.

Portekizli manken Correia, İmamoğlu ve Haluk Levent ile ilişki yaşadığını itiraf etti

Haluk Levent hakkında yakalama kararı