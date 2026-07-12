Eurostat verilerinden hesaplandı: Türkiye, Avrupa'nın en ucuz tatil ülkesi oldu

Euronews Business'ın, Eurostat'ın fiyat düzeyi endekslerini kullanarak hazırladığı analizde; Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan karşılaştırıldı.

2 binden fazla mal ve hizmeti kapsayan "Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" endeksine göre AB'de 100 euroya satın alınabilen ürün ve hizmet sepeti, Türkiye'de 59,6 euroya alınabiliyor.

Böylece Türkiye, AB ortalamasına göre yüzde 40,4 daha düşük fiyat seviyesine sahip ülke olarak öne çıktı.

Listede Türkiye'yi Hırvatistan, Portekiz, Yunanistan, İspanya ve İtalya izlerken Fransa, en yüksek fiyat seviyesine sahip ülke oldu.

TÜRKİYE GENEL FİYATLARDA İLK SIRADA

Eurostat verilerine göre Türkiye, genel fiyat seviyesi açısından Avrupa'nın en popüler tatil destinasyonları arasında en ucuz ülke olarak öne çıktı. Ancak alkollü içecek fiyatlarında listenin zirvesine yerleşti. Restoran ve konaklamada en avantajlı ülke ise Portekiz oldu.

EN PAHALI TATİL FRANSA'DA

Avrupa'nın önde gelen tatil destinasyonlarını fiyatlar açısından karşılaştıran Eurostat verileri, Türkiye'nin genel fiyat seviyesinde en avantajlı ülke olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada Fransa en pahalı ülke olurken, Portekiz restoran ve konaklama harcamalarında en uygun fiyatları sunan destinasyon olarak dikkat çekti.

KONAKLAMA VE RESTORANLARDA PORTEKİZ ÖNE ÇIKTI

Restoran ve otel harcamalarında ise tablo değişiyor. Bu kategoride en uygun fiyatlar Portekiz'de görüldü. Portekiz'in fiyat endeksi 73,6 olurken, Türkiye 78,3 puanla ikinci sırada yer aldı.

En yüksek fiyat seviyesi ise 116 puanla Fransa'da ölçüldü. İtalya da 110,8 puanla Fransa'nın ardından geldi.

GIDA FİYATLARI TÜRKİYE'DE DAHA UCUZ

Gıda fiyatlarında da Türkiye listenin en düşük seviyesine sahip ülkesi oldu. AB'de 100 euroya alınabilen gıda sepeti, Türkiye'de 75,6 euroya satın alınabiliyor.

Fransa ise 107,9 puanla gıda fiyatlarının en yüksek olduğu ülke olarak öne çıkarken İspanya, AB ortalamasının altında kalan diğer ülke oldu.

ALKOLLÜ İÇECEKLERDE TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, alkollü içecek fiyatlarında ortaya çıktı.

Türkiye, 210,2 puanlık fiyat endeksiyle karşılaştırmaya dahil edilen ülkeler arasında açık ara en pahalı ülke oldu. Türkiye'yi 154 puanla Yunanistan ve 133,9 puanla Hırvatistan takip etti.

En düşük fiyatlar ise İtalya ve İspanya'da görüldü.

TÜTÜN VE TOPLU TAŞIMADA EN DÜŞÜK FİYAT TÜRKİYE'DE

Türkiye, tütün ürünleri ve toplu taşıma ücretlerinde de listenin en uygun fiyatlı ülkesi oldu.

Tütün ürünlerinde Türkiye'nin fiyat endeksi 25,4 olarak hesaplanırken, Fransa 191,1 puanla en pahalı ülke konumunda yer aldı.

Toplu taşımada da Türkiye 68,3 puanla ilk sırada bulunurken, Fransa AB ortalamasının üzerinde kalan tek ülke oldu.

GELİR FARKI HESABA KATILMADI

Araştırmada yalnızca ülkelerin fiyat düzeyleri karşılaştırıldı. Bireylerin gelir seviyeleri hesaplamaya dahil edilmediği için, fiyatların turistler üzerindeki etkisinin ülkeden ülkeye gelir düzeyine göre değişebileceği vurgulandı.