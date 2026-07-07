Burhanettin Duran NATO Ankara Zirvesi'nde

22 yılın ardından tekrar Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı NATO Liderler Zirvesi başladı.

32 ülkenin liderlerinin bir araya geldiği Ankara'da önemli gündem başlıklıkları yer alıyor.

Bu kapsamda İletişim Başkanı Burhanettin Duran da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Burhanettin Duran'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Türkiye NATO'nun kararlı bir üyesidir. Türkiye, kriz yönetimi ve barış desteği süreçlerine katkıda bulundu. Cumhurbaşkanımız iki ülke liderleriyle de samimi, bu diplomatik bir fırsat. Türkiye milli savunma mimarisini inşa etti. Türk savunma sanayii milli varlığa dönüştü. Bunun, müttefiklerin kolektif caydırıcılığı için doğrudan değeri var."

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