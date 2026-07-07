İran: Tehditler devam ettiği sürece müzakereler başlamayacak

ABD ile İran arasında mutabakat zaptı imzalansa da tam barış için belirsizlikler sürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'YE UYARI: MÜZAKERELER BAŞLAMAYACAK

Eski ülke lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine işaret eden Arakçi, milyonlarca İranlının Hamaney için bir araya geldiğini belirtti.

İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Arakçi, mutabakat zaptının 13. Maddesi'ne atıfta bulunarak, (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.