İran: Tehditler devam ettiği sürece müzakereler başlamayacak
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik tehditlerin devam etmesi durumunda nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını söyledi.
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ABD ile İran arasında mutabakat zaptı imzalansa da tam barış için belirsizlikler sürüyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
ABD'YE UYARI: MÜZAKERELER BAŞLAMAYACAK
Eski ülke lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine işaret eden Arakçi, milyonlarca İranlının Hamaney için bir araya geldiğini belirtti.
İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini ifade eden Arakçi, mutabakat zaptının 13. Maddesi'ne atıfta bulunarak, (ABD'den gelen) tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)