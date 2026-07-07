Kızılcık Şerbeti’nden Altı Üstü İstanbul dizisine transfer: Tarık Hoca’nın kızı olacak

ATV ekranlarında yayınlanan ve NTC Medya imzası taşıyan gençlik dizisi "Altı Üstü İstanbul"da hareketli saatler yaşanıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümde heyecanı zirveye taşıyan dizide üst üste transfer yapıldı.

Naz karakterinin annesi Sezen rolüyle Ezgi Çelik'in kadroya dahil olduğu diziye, şimdi de yeni bir isim daha katıldı.

Duru karakteri geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin hikayesine dahil olacak olan Duru karakterine, genç kuşağın başarılı oyuncularından Afra Karagöz hayat verecek.

Ünlü oyuncu Afra Karagöz, en son Kızılcık Şerbeti dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Karagöz'ün canlandıracağı Duru karakteri, dizide Feyyaz Duman'ın canlandırdığı Tarık hocanın kızı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.