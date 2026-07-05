Burhanettin Duran: Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel vicdanın ve diplomasinin sesiyiz

Dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak.

NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek.

"GELECEĞİN MÜHRÜ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaştı.

"KÜRESEL VİCDANIN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, arabuluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz.

"ULUSLARARASI SİSTEMDEKİ AĞIRLIĞIMIZI PEKİŞTİRİYORUZ"

NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz.

"TÜRKİYE BARIŞ VE İŞBİRLİĞİNİN ADRESİ"

Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, daha adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve işbirliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."