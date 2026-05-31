Bursa trafiğinde tehlikeli makas paniği

Bursa’da akşam saatlerinde yaşanan tehlikeli trafik ihlali, şehir trafiğinde büyük risk oluşturdu. Seyir halindeyken şeritler arasında hızla manevra yapan bir otomobil sürücüsü, yoğun trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı. O anlar ise aynı yönde ilerleyen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

ACEMLER MEVKİSİNDE TEHLİKELİ ANLAR

Mudanya Yolu’nun en yoğun noktalarından biri olan Acemler mevkiinde plakası henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, akan trafikte hız kesmeden şerit değiştirmeye başladı.

Yoğun araç trafiğine rağmen kontrolsüz şekilde ilerleyen sürücünün, araçların arasından tehlikeli biçimde geçerek “makas” attığı görüldü.

TRAFİKTE DEFALARCA ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

Görüntülere yansıyan anlarda otomobilin kısa süre içerisinde birçok kez şerit değiştirdiği, diğer araçlara oldukça yakın mesafeden manevra yaptığı dikkat çekti.

Sürücünün bu tehlikeli sürüş tarzı, hem kendi güvenliğini hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını riske attı. Yoğun trafikte yapılan ani hamleler, olası bir zincirleme kazanın eşiğinden dönüldüğünü ortaya koydu.

KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ

Tehlikeli anlar, aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla şeritler arasında gidip geldiği ve diğer araçlara oldukça yakın mesafelerden geçtiği net şekilde görülüyor.

Kayıtlarda, sürücünün bir süre bu şekilde ilerlemeye devam ettiği, ardından ise gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM BEKLENİYOR

Olayla ilgili plakası henüz tespit edilemeyen sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallerin, hem idari hem de adli yaptırımlara konu olabileceği belirtiliyor.

UZMANLARDAN TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Uzmanlar, özellikle yoğun şehir içi trafikte yapılan ani şerit değişimlerinin ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek sürücülere daha dikkatli ve sabırlı olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.