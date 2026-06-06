Bursa'da 150 yıllık ağaç otomobilin üzerine devrildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde panik anları...

Tarihi çınar ağacı, çürüdüğü belirtilen kökünden sökülüp caddeye devrildi.

Ağacın gövdesi ve dalları caddeyi tamamen kapatırken, park halindeki bir hafif ticari araca da zarar verdi.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında çevrede yaya ve araç yoğunluğu az olduğundan herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE DURDU

Ekipler, elektrikli testereyle ağacı keserek küçülttükleri parçaları yoldan kaldırıp, trafik akışını yeniden sağladı.

O ANLAR KAMERADA

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaklaşık 150 yaşında olduğu belirtilen ve kökünün çürümesi sonucu yola devrilen çınar ağacının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, ağacın devrildiği sırada seyir halinde olan hafif ticari araca zarar verdiği ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.