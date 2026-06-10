Bursa'da 202 sikke ve obje ele geçirildi

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Bursa'da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen "Anadolu Mirasları Operasyonları" kapsamında, 2 şüpheli takibe alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin aracında arama yapıldı.

SİKKELER BULUNDU

Araçta, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 202 sikke ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.