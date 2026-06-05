Bursa'da ablasıyla 11 yıl sonra aynı kaderi paylaşan motosiklet sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti
Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışıp zeytinliğe savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan’ın da 11 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında yaralandığı, 2 gün tedavi gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi.
Bursa'da 31 Mayıs'ta saat 12.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda, Gölyaka sahil yolunda seyreden Mehmet Koparan idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı.
Motosiklet, yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücüsü yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Koparan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi’nde oturan motosiklet sürücüsü Mehmet Koparan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ABLASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI
Motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan’ın da 2015’te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen yönetimindeki motosikletle Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünden ilçe merkezine giderken, karşı yönden gelen Sinan K. idaresindeki otomobille çarpıştığı kazada yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.