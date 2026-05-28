Bursa'da çimleri biçerken ayağını makineye kaptırdı
İnegöl ilçesinde evinin bahçesindeki çimleri biçerken, sağ ayağını makineye kaptıran 24 yaşındaki Furkan K.’nin 3 parmağı koptu.
Saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin bahçesindeki çimleri biçen Furkan K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ ayağını çim biçme makinesine kaptırdı.
3 PARMAĞI KOPTU
3 parmağı kopan Furkan K., yakınları tarafından kopan parmaklarıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Furkan K., buradaki ilk müdahalesinin ardından parmaklarının dikilmesi için ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)