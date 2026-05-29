Bursa'da çocuğun trafik ortasında tehlikeli yürüyüşü

Bursa’da yoğun trafiğin aktığı karayolunda bir çocuğun araçların arasında yürüdüğü anlar endişe yarattı. Sürücülerin korna ve uyarılarına aldırış etmeden ters yönde ilerleyen çocuk, hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Yaşanan korku dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YOĞUN TRAFİKTE YOLA ÇIKTI

Bursa-Çanakkale Yolu üzerindeki Santral Garaj mevkisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yola çıkan çocuk, akan trafiğin arasına girerek ters istikamette yürümeye başladı.

Yoğun araç akışının olduğu bölgede çocuğu fark eden sürücüler büyük panik yaşarken, bazı vatandaşlar ise çocuğu durdurmak için sözlü uyarılarda bulundu.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Görüntülerde çocuğun, kendisine yapılan uyarılara rağmen yürümeye devam ettiği görüldü. Araçların arasından geçen ve zaman zaman şerit değiştiren çocuk, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Sürücülerin hızlarını düşürerek olası bir faciayı önlemeye çalıştığı görüldü.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Bir süre boyunca yol üzerinde ilerleyen çocuk daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan olay çevrede bulunan vatandaşlar tarafından amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi.