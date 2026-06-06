Bursa'da dolu ve sağanak, tarım arazilerini vurdu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak ardından da dolu yağışı etkili olmuştu.

Bölgede etkili olan sağanak ve dolunun ardından özellikle Cihadiye Mahallesi başta olmak üzere Barcın, Yolören, Söylemiş ve çevredeki kırsal mahallelerde su baskınları meydana geldi.

3 BİN DÖNÜM ALAN SU ALTINDA KALDI

Cihadiye Mahallesi kırsalında yaklaşık 5 bin dönüm ekili alanın etkilendiği, bu alanın yaklaşık 3 bin dönümünün su altında kaldığı belirtildi.

Bölgede tohumluk mısır, bezelye, biber, fasulye ve ayçiçeği başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin zarar gördüğü ifade edildi.

"YAĞIŞLARIN ARDINDAN TARLALARDA CİDDİ KAYIPLAR OLUŞTU"

Bölgede üretim yapan çiftçilerden Mesut Durak, yaşananların maddi ve manevi boyutuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 5 bin dönüm arazinin bulunduğu bölgede, 3 bin dönüme yakın alan tamamen sular altında kaldı. Bezelye, fasulye, biber, mısır ve ayçiçeği ekili alanlarımız büyük zarar gördü.

Yağışın ardından tarlalarda ciddi kayıplar oluştu. Şu an çiftçi olarak elimiz kolumuz bağlı. Yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle kredi ve borçlarımızın ertelenmesini talep ediyoruz. Bu destekler sağlanırsa en azından biraz nefes alabiliriz." dedi.

Zarar gören tarım arazileri, drone ile görüntülendi.