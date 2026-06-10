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Bursa'da gençlerin meydan muharebesi

Osmangazi ilçesinde iki grup genç arasında nedeni henüz bilinmeyen bir kavga çıktı. Kavga sırasında sokak savaş alanına döndü.

İHA İHA
Bursa'da gençlerin meydan muharebesi
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup genç arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Mahalle ortasında yaşanan kavga nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)