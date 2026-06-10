Bursa'da gençlerin meydan muharebesi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup genç arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Mahalle ortasında yaşanan kavga nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.