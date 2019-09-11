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Bursa'da ilginç kutlama

Yeni evlenen koyu Galatasaray taraftarı Ahmet Akkurt için arkadaşları farklı bir kutlama gerçekleştirdi.

İHA | 11.09.2019 - 13:27..
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Bursa'da koyu Galatasaray taraftarı Ahmet Akkurt, İznik'in Tacir köyünde dünyaevine girdi. Akkurt bu mutluluğunu arkadaşları ile paylaştı.

Bursa'da ilginç kutlama

FALCAO DA GELDİ ÇİFTE DÜĞÜN VAR

Ancak damadın arkadaşları damada sıradışı bir kutlama hazırladı.Damadın bindiği eşeği arkadaşları sarı kırmızı balonlar ile süsledi. Eşeğin arkasına da, "Falcao da geldi, çifte düğün var." yazıldı.

Bursa'da ilginç kutlama

KIYAFETLERİ PARÇALANDI

Eşeğin üzerine binen damat Akkurt, köy sokaklarında arkadaşları tarafından gezdirildi. Damadın kıyafetleri de tıraş olduğu berber dükkanında arkadaşları tarafından parçalandı.

Bursa'da ilginç kutlama

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