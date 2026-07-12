Bursa'da kadınlar, köy yönetimi 1 günlüğüne ele geçirdi: Erkeklerin girişi yasaklandı

Bursa'nın Kestel ilçesi Kozluören Mahallesi'nde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında sabah saatlerinde çocuklar hariç tüm erkekler, mehter takımı eşliğinde mahalleden uğurlandı.

Mahalle girişinde güvenlik önlemleri alınırken kadınlar, gün boyunca mahallenin idaresini üstlendi.

EŞLERİNİN GÖREVLERİNİ ÜSTLENDİLER

Gelenek doğrultusunda mahalle muhtarı, görevini bir günlüğüne eşine devretti.

Azaların eşleri de eşlerinin görevlerini üstlenirken mahalle bakkalı, kadınlar tarafından işletildi.

YEMEK PİŞİRİP MİSAFİRLERE DAĞITILDI

Kadınlar gün boyunca gelen misafirleri ağırlayıp çay ikramında bulunurken, hazırlanan kazanlarda pişirilen etli bulgur pilavı vatandaşlara dağıtıldı.

KADINLAR KAHVEHANEDE OKEY OYNADI

Şenlik kapsamında kadınlar kahvehanede okey oynayarak eğlendi, mahallede kurulan etkinlik alanlarında bir araya gelerek geleneksel günü coşkuyla kutladı.

Çeşitli illerden gelen misafirler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

ERKEKLER MAHALLEYE GİRİŞ YAPAMADI

Erkekler ise mahalle dışında düzenlenen yağlı güreş organizasyonunu takip ederken, gün boyunca mahalleye giriş yapamadı.

Osmanlı döneminden günümüze ulaşan bu gelenek, savaş yıllarında erkeklerin cephede olduğu dönemlerde kadınların köyün yönetimini üstlenmesine dayanıyor. Kozluören Mahallesi'nde bu kültürel miras, 525 yıldır aynı heyecanla yaşatılmaya devam ediyor.

"1 GÜN DE OLSA ERKEKLERİN OLMAMASI VE ONLARIN HER GÜN OLDUĞU YERDE BİZİM OLMAMIZ ÇOK GÜZEL"

Köydeki gençler ve vatandaşlar, "Çok güzel bir geleneği yaşatıyoruz. İnşallah gelecek nesillere kadar sürer. 1 gün de olsa erkeklerin olmaması ve onların her gün olduğu yerde bizim olmamız çok güzel." diye konuştu.