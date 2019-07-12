taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7524
Euro
6.4694
Altın
1406.66
Borsa
97232.83
Gram Altın
260.484

Bursa'da kafeterya önünde cinayet

Tartışma sırasında silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA | 12.07.2019 - 17:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Sinan Özkan ile Ö.D, Esenevler Mahallesi'ndeki kafeteryada karşılaştı.


Daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ö.D, Özkan'ı tabancayla karın boşluğundan yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Bursa'da kafeterya önünde cinayet


SİLAHLA VURULAN ADAM HASTANEDE ÖLDÜ

Özkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'da kafeterya önünde cinayet

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pucca'ya hapis cezası

Pucca'ya hapis cezası

435
S-400 teslimatı başladı

S-400 teslimatı başladı

408
AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

AK Parti milletvekilleri korumalardan şikayetçi

433
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

188
Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Lübnan'da Suriyeliler ülkelerine dönüyor

186
S-400 teslimatından ilk görüntüler

S-400 teslimatından ilk görüntüler

234
NATO'dan S-400 sevkiyatına ilk tepki

NATO'dan S-400 sevkiyatına ilk tepki

254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir