Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Sinan Özkan ile Ö.D, Esenevler Mahallesi'ndeki kafeteryada karşılaştı.
Daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma yaşandı. Bu sırada Ö.D, Özkan'ı tabancayla karın boşluğundan yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Bursa'da kafeterya önünde cinayet
SİLAHLA VURULAN ADAM HASTANEDE ÖLDÜ
Özkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.