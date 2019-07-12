Bursa'da kafeterya önünde cinayet

Hulusi Akar, S-400 sisteminin teslimat sürecine ilişkin, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek." dedi.

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CHP'li Öztrak: ABD yaptırımları için tedbirler aldık mı

İlk teslimatı yapılan S-400'lerle ilgili açıklama yapan Faik Öztrak, "S-400'leri aldık, F-35'leri alamadık, bu büyük bir açığa neden olacak mı? Bu konularda bir türlü aydınlatılamıyoruz" dedi.