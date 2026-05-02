Bursa'da kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı
İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ileçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak’ta bulunan bir evde korkunç bir kaza meydana geldi.
Hülya A., soba üzerinde kaynattığı suyu kovaya doldurdu.
KAYNAR SU DOLU KOVAYA DÜŞTÜ
Bu sırada odada oyun oynayan 2 yaşındaki Alparslan A., bir anda dengesini kaybederek kaynar su dolu kovaya düştü.
Durumu fark eden anne, küçük çocuğu hemen kovadan çıkararak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.
VÜCDUNUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNDE YANIKLAR OLUŞTU
Burada yapılan ilk müdahalede, çocuğun vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.
Ağır yaralanan küçük çocuk, annesinin refakatinde ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)