Bursa'da kaza haberini alan anne, yaralı oğlunun elini bırakmadı

Dün gece saatlerinde Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki İnegöl girişinde, 24 yaşındaki Ceyhun B. idaresindeki 16 BIH 821 plakalı motosiklet, seyir halindeyken iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Dengesini kaybeden sürücünün kullandığı motosiklet devrilirken, genç sürücü yola savrularak yaralandı.

Kazanın ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken yaralı sürücü, olay yerinden annesine ulaşarak durumu bildirdi.

İLK ÖNCE ANNESİNİ ARADI

Kaza sonrası büyük endişe yaşayan Ceyhun B., telefonla annesi Hatice B.'yi arayarak yardım istedi. Oğlunun yaralandığını öğrenen anne, bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verirken diğer yandan hızla kaza yerine hareket etti.

Kısa sürede olay noktasına ulaşan Hatice B., yerde yaralı halde bulunan oğlunun yanından bir an olsun ayrılmadı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken anne Hatice B., oğlunun elini tutarak ona moral vermeye çalıştı. Sağlık görevlilerinin tedavisi boyunca oğlunun başında bekleyen annenin yaşadığı endişe dikkat çekti.

Olay yerinde yaşanan duygusal anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da yakından takip edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ceyhun B.'nin sağlık durumunun, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, motosikletin devrilmesine neden olduğu öne sürülen araç ve kazanın oluş şekliyle ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.