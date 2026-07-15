Devlet Bahçeli: 15 Temmuz, çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında, "15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KATMANLI BİR İŞGAL TEŞEBBÜSÜ"

15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsü olduğunu vurgulayan Bahçeli, bu nedenle 15 Temmuz'un doğru okunmasının yalnızca geçmişi anlamak değil, geleceği korumak açısından da milli bir mecburiyet olduğunu ifade etti.

Mesajının sonunda şehit ve gazileri anan Bahçeli, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im milletimizi her türlü fitneden, devletimizi her türlü saldırıdan muhafaza buyursun." dedi.