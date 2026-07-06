Bursa'da komşusuna iftira atan sanığa verilen hapis cezası kesinleşti

Bursa'da komşular arasında yaşanan husumet yargıya taşındı.

Köy kahvehanesinde kumar oynatıldığı, kapalı alanda sigara içildiği ve uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yaptığı ihbarlarla güvenlik güçlerini defalarca harekete geçiren bir kişi hakkında yürütülen soruşturmada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Açılan dava sonucunda "iftira" suçundan mahkûm edilen sanığa verilen hapis cezası, Yargıtay'ın onama kararıyla kesinleşti.

ASILSIZ İHBARLAR JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Dosyadaki bilgilere göre K.G., köyde faaliyet gösteren bir kahvehanede kapalı alanda sigara içirildiği, kumar oynatıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığı iddiasıyla 156 Jandarma hattına birçok kez ihbarda bulundu.

İhbarlar üzerine jandarma ekipleri söz konusu kahvehanede ve çevresinde kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve araştırmaların ardından ihbarlarda öne sürülen iddiaları doğrulayacak herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

İŞLETMECİ YARGIYA BAŞVURDU

İhbarların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkmasının ardından kahvehane işletmecisi Y.G., kendisine kasıtlı olarak iftira atıldığını öne sürerek komşusu hakkında "iftira" suçundan dava açtı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada delilleri değerlendiren mahkeme, sanığın asılsız suç isnadında bulunduğu kanaatine vararak 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

YARGITAY KARARI ONADI

Yerel mahkemenin verdiği karara itiraz eden sanık avukatı dosyayı temyize taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında hukuka aykırı bir yön bulunmadığına hükmederek verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

ASILSIZ İHBARLARA KARŞI EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kesinleşen karar, gerçek dışı ihbarlarla kişi veya işletmeleri suç altında bırakmanın hukuki sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kararla birlikte, kamu kurumlarını asılsız ihbarlarla gereksiz yere meşgul eden ve başkalarına suç isnadında bulunan kişilerin, "iftira" suçu kapsamında cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği vurgulanmış oldu.