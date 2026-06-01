Bursa'da Mavi Dolunay görüntülendi
Bursa semalarında yükselen Mavi Dolunay, gökyüzü meraklılarının ilgisini çekti. Şehir merkezinden görünen dolunayı fotoğraflamak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.
Astronomide aynı ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olarak adlandırılan ‘Mavi Dolunay’, gece saatlerinde Bursa'da görüntülendi.
İLGİYLE İZLENDİ
Gökyüzüne meraklı olan kişiler, dolunayı ilgiyle izledi.
İlk dolunayın 1 Mayıs’ta yaşandığı Bursa’da Mavi Dolunay, 31 Mayıs’ta da görüldü.
ŞEHİR MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Ender rastlanan dolunay, gökyüzü gözlemcilerine seyir keyfi sundu.
Dolunay, özellikle şehir merkezinden gözlemlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)