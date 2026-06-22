Bursa'da midyeci evinin önünde saldırıya uğradı

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Bursa Nilüfer'de bir parkta düzenlenen kermeste, bir midyeci de tezgah kurdu.

Civarda tavuk dükkanı olan bir esnaf ile midyeci arasında tartışma çıktı.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Akşam kermesin toplanmasından sonra tezgahı toplayan midyeci, evinin bulunduğu binanın önünde 7-8 kişinin saldırısına uğradı.

Midyeciyi evine kadar takip ettikleri iddia edilen saldırganların, tavukçu ile bağlantılı oldukları belirtildi.

AİLESİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Midyecinin, ailesinin gözleri önünde saldırıya uğradığı yazıldı.

İddiaya göre, midyecinin 5 yaşındaki yeğeni de saldırının görgü şahitlerinden oldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Midyecinin saldırganlar tarafından darbedildiği anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırganların, midyeciyi sürükleyerek siteden dışarı çıkarttığı görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepkiye neden oldu.

Midyeciye acımasızca vuran saldırganların yakalanarak cezalandırılmasını talep eden birçok mesaj paylaşıldı.