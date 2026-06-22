13 yıl sonra çözülen sır: Ağrı’daki kayıp dosyasından cinayet çıktı

Ağrı’da 2013 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Nesim B.’ye ilişkin dosya, yıllar sonra yeniden ele alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olayın cinayet olduğu ortaya çıkarıldı.

Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013’te kaybolan Nesim B. hakkında yürütülen ilk soruşturma, elde edilen bulgular doğrultusunda “kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmişti.

2026 yılında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekipler, dosyayı yeniden incelemeye aldı.

220 SAATLİK GÖRÜNTÜ YENİDEN İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 33 ayrı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler detaylı şekilde analiz edildi.

İl merkezi, ilçeler ve köylerde geniş çaplı saha araştırmaları yapıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ BULGULARLA SOMUTLAŞTI

Yeniden yapılan incelemelerde, cinayetin önceden planlandığı, Nesim B.’nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve şüphelilerin olayın farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bunun üzerine Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenirken, H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer, Nesim B.’nin cansız bedenine ulaşılması ve cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.