Bursa'da minibüs şoförü ve yolcu birbirini suçladı
Yıldırım ilçesinde minibüs ücretini 5 TL eksik ödediği iddia edilen yolcu ile yolcuya hakaret ettiği iddia edilen minibüs sürücüsü arasında tansiyon yükselirken diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sona erdi.
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 5 TL anlaşmazlığı...
Teleferik hattında çalışan bir minibüste gergin anlar yaşandı.
"ÜCRET TAM ÖDENMEDEN YOLCULUK OLMAZ"
Yolculuk sırasında bir yolcunun ücreti 5 TL eksik ödemesi üzerine başlayan tartışma, tarafların karşılıklı sözlü sataşmalarıyla büyüdü.
Şoför, yolcuya "Ücret tam ödenmeden yolculuk olmaz." uyarısında bulundu.
KARŞILIKLI ATIŞMA
Yolcu ise şoförün bu sözlerine tepki gösterdi.
Yolcunun tepkisinin hemen ardından ortam gerildi.
DİĞER YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ
Kısa süre içinde kavgaya dönüşen olayda taraflar, birbirine saldırmadan diğer yolcuların araya girmesiyle ayrıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların ifadelerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)