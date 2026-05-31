Bursa'da o köyde 'İmece' usulü sürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde, pandemi yılı hariç her yıl düzenli olarak kurban kesen vatandaşların paylarından ayrılan etler ortak bir havuzda toplanıyor.

Toplanan etler, daha sonra köyde gönüllü kişiler tarafından kıyma haline getirilerek köfte yapımında kullanılıyor.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİREN BİR GELENEK HALİNE GELDİ

Etkinlikte kadınlar ve erkekler birlikte görev alırken, bu süreç köyde toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gelenek haline gelmiş durumda.

"AR-GE ÇALIŞMASI YAPTIK"

Çömlekçi Köyü'nde yaşadığını belirten Ali Osman, "Biz köyümüzde geçmiş atalarımızdan kalan bir etkinliği modernleştirerek daha iyi bir seviyeye getirmeye çalıştık. 2012 yılında ilk iki yıl hiç olmayan imkânlarla bu işe başladık, AR-GE çalışması yaptık.

"PAYLARI HAVUZDA TOPLADIK"

Pandemi yılı hariç her sene bunu geleneksel olarak yapmaya çalıştık. Kurban kesenler paylarından tüm köy halkına ikram edilebilecek şekilde bir havuzda topladık.

"DÜNYADA TEK"

Ve bütün köydeki müsait olan kişilerle bunları kıyma haline getirip, sonrasında ise köfte haline getirip kadınlar ve erkekler dahil olmak üzere bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Dünyada tek, Türkiye'de ilk biz yapıyoruz." diye konuştu.