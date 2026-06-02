Bologna'da Domenico Tedesco dönemi başladı

Geçtiğimiz sezonun başında Jose Mourinho'nun yerine göreve getirilen Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri, 27 Nisan'da son bulmuştu.

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Domenico Tedesco'nun yeni takımı resmileşti.

Bologna, Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdiğini açıkladı.

İtalyan ekibi, Tedesco ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

BOLOGNA'NIN BAŞINA GEÇTİ

Bologna'dan yapılan açıklama şöyle:

“"Bologna FC 1909, A Takımının teknik direktörlüğünü, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli ve sonraki sezon için opsiyonlu bir sözleşme imzalayan Domenico Tedesco'ya emanet ettiğini duyurdu."”

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.